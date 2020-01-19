Вадим Шипачев: Лысый журналист будет бегать голым вокруг стадиона

Форвард поделился своими эмоциями от участия в звездном уикенде:
– Хороший матч получился в финале. Сорокин стоял стеной. Ничего не давал сделать. Микко Лехтонен классно сыграл, принес нам победу на буллитах.
– Матч Звезд оправдал ожидания?
– Да. Ожидал, что будет классная атмосфера, отличное настроение. Это все было, пришли люди – мы старались для них.
– Как вам формат игры «три на три»?
– Повеселее, чем «пять на пять». Побыстрее все бегают, стараются забить быстрые голы.
– По итогам последних дней, какое впечатление стало самым ярким?
– Пришли мои дети, спустились вниз на лед. Когда играет «Динамо», этого не делаем. А на Матче звезд можно, это останется в памяти.
– Тренерский штаб с участием журналистов как вам?
– Супер! У нас сейчас еще и лысый журналист будет! Он должен вокруг стадиона голый бегать, хочу посмотреть на это!
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