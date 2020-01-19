Вадим Шипачев: Лысый журналист будет бегать голым вокруг стадиона В Матче Звезд КХЛ выявлен победитель. Им стал дивизион Боброва, капитаном которого был Вадим Шипачев.

Форвард поделился своими эмоциями от участия в звездном уикенде:

– Хороший матч получился в финале. Сорокин стоял стеной. Ничего не давал сделать. Микко Лехтонен классно сыграл, принес нам победу на буллитах.

– Матч Звезд оправдал ожидания?

– Да. Ожидал, что будет классная атмосфера, отличное настроение. Это все было, пришли люди – мы старались для них.

– Как вам формат игры «три на три»?

– Повеселее, чем «пять на пять». Побыстрее все бегают, стараются забить быстрые голы.

– По итогам последних дней, какое впечатление стало самым ярким?

– Пришли мои дети, спустились вниз на лед. Когда играет «Динамо», этого не делаем. А на Матче звезд можно, это останется в памяти.

– Тренерский штаб с участием журналистов как вам?

– Супер! У нас сейчас еще и лысый журналист будет! Он должен вокруг стадиона голый бегать, хочу посмотреть на это!