Юлиус Гудачек: Бочарову надо подарить баранки Главный шоумен КХЛ, голкипер дивизиона Боброва и московского «Спартака» Юлиус Гудачек – о Матче звезд лиги.

– Юлиус, вы баранки пробовали? Или это прерогатива засушившего один период в первом матче Ивана Бочарова?

– Да, это Ване надо подарить! Сухарики!

– Как настраивались?

– Тренер сказал, чтобы настраивались на победу. Было много голов, бросков – зрелищно.

– Как вам капитан Вадим Шипачев?

– Домашний капитан! Это арена «Динамо» – думаю, что большинство болельщиков за нас.