Иван Бочаров: Шипачев, как всегда, в оборону не возвращался

– Самое главное, что выиграли. Герман сделан хет-трик, а Вадик, как обычно, назад в оборону не возвращался! Почему не сыграл на буллитах вчера? У Юлиуса было подготовлено шоу, как ему не уступить? Думаю, что еще сыграю на буллитах. Я хотел подготовить что-нибудь, но не успел. В следующий раз может что-то подготовлю, если меня выберут снова, – сказал Бочаров.
Хоккеисты сборной дивизиона Боброва по буллитам обыграли команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 7:6.
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