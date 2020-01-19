Иван Бочаров: Шипачев, как всегда, в оборону не возвращался Вратарь дивизиона Боброва и московского «Динамо» Иван Бочаров – об участии в звездном уик-энде.

– Самое главное, что выиграли. Герман сделан хет-трик, а Вадик, как обычно, назад в оборону не возвращался! Почему не сыграл на буллитах вчера? У Юлиуса было подготовлено шоу, как ему не уступить? Думаю, что еще сыграю на буллитах. Я хотел подготовить что-нибудь, но не успел. В следующий раз может что-то подготовлю, если меня выберут снова, – сказал Бочаров.

Хоккеисты сборной дивизиона Боброва по буллитам обыграли команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 7:6.