Александр Семин – о Матче звезд КХЛ: Получается слегка затянуто, и для зрителей тоже

– Впечатления могут быть только положительные. Правда, пришлось ждать, пока другие команды играют. Получается слегка затянуто, и для зрителей тоже – первые две игры все смотрят, а дальше некоторым трудно, а впереди еще финал. Играть три на три - интересно. Нападающим проще: одного обыграл, и можно забивать! Думаю, болельщикам понравился Матч звезд - они увидели много заброшенных шайб, – цитирует Семина RT.
Напомним, что победу в финале Матче звезд КХЛ праздновали хоккеисты сборной дивизиона Боброва.
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