Александр Семин – о Матче звезд КХЛ: Получается слегка затянуто, и для зрителей тоже Форвард «Витязя» Александр Семин поделился эмоциями от участия в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

– Впечатления могут быть только положительные. Правда, пришлось ждать, пока другие команды играют. Получается слегка затянуто, и для зрителей тоже – первые две игры все смотрят, а дальше некоторым трудно, а впереди еще финал. Играть три на три - интересно. Нападающим проще: одного обыграл, и можно забивать! Думаю, болельщикам понравился Матч звезд - они увидели много заброшенных шайб, – цитирует Семина RT.

Напомним, что победу в финале Матче звезд КХЛ праздновали хоккеисты сборной дивизиона Боброва.