Яшкин - о Матче звезд КХЛ: Все супер, мне очень понравилось В Москве состоялся 11-й в истории Матч звезд КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» и команды дивизиона Боброва Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от первого в карьере участия в Матче звезд.

«Все просто супер, мне все очень понравилось. В команде собрались очень интересные люди, я сейчас в том числе и о тренерском штабе говорю. Мы хорошо провели время, получили кайф от хоккея и очень много позитивных эмоций», - рассказал хоккеист в интервью News.ru.

Напомним, в Москве на «ВТБ-Арене» прошел Матч звезд, одиннадцатый в истории КХЛ.

В субботу в Мастер-шоу победу одержала команда дивизиона Харламова, а в воскресенье в Матче звезд победила сборная дивизиона Боброва под руководством Алексея Кудашова и его помощника Дмитрия Федорова.

Уже завтра столичное «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своей площадке казанский «Ак Барс».