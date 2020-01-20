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Патрик Кейн – о 1000-м очке: Теперь могу все внимание уделить дальнейшему развитию карьеры - Советский спорт
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20 января 2020 13:23ХоккейЛипкин Антон

Патрик Кейн – о 1000-м очке: Теперь могу все внимание уделить дальнейшему развитию карьеры

Американец набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2) высказался о том, что набрал 1000-е очко за карьеру.

«Это памятное событие, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт лиги. – Хорошо, что я преодолел этот рубеж и теперь могу все внимание уделить дальнейшему развитию карьеры.

Особенный момент. Все вышли на площадку, чтобы разделить его со мной. Там были те, благодаря кому я набрал большую часть этих очков. Это (Джонатан Тэйвс), (Данкан Кит), (Алекс) Дебринкет в последнее время. (Брэндон) Саад забил с моей передачи. Это здорово».

Юбилейным очком для Кейна стала голевая передача в моменте, когда Брэндон Саад забил четвертый гол в ворота «Джетс». Теперь на его счету 1000 (380+620) очков в 953 матчах в лиге.

Кейн дебютировал в НХЛ в сезоне-2007/2008 и проводит 13-й сезон в составе «черных ястребов». Самым результативным для него стал прошлый регулярный чемпионат, в котором он набрал 110 (44+66) очков.

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