Патрис Бержерон – о поражении от «Питтсбургом»: При счете 3:0 надо было наращивать преимущество «Бостон» упустил преимущество в три гола в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон высказался о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбурга» (3:4).

К 16-й минуте первого периода «медведи» вели со счетом 3:0, но позволили сопернику отыграться и забить победный гол на 53-й минуте.

«Мы все должны нести ответственность за свою игру, – приводит слова 34-летнего канадца официальный сайт лиги. – Я говорил это уже много раз. Счет был 3:0, играть оставалось еще много, так что надо было продолжать давить и наращивать преимущество».

Отметим, что Бержерон открыл счет на 11-й секунде матча. Теперь у него 41 (21+20) очко в 41 игре сезона.

«Бостон» остается лидером Атлантического дивизиона, опережая «Тампу-Бэй» на шесть очков.