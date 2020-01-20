«Нефтехимик»: Изучаем вопрос о возможном ДТП с участием нашего игрока Ранее появилась информация о том, что в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Степана Захарчука.

«Нефтехимик» опубликовал заявление в связи с возможным участием капитана команды Степана Захарчука в дорожно-транспортном происшествии.

«Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. – После получения уточняющей информации она будет сообщена дополнительно».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижнекамске произошло ДТП с участием машины, которая, по информации «БИЗНЕС Online», принадлежит Захарчуку.

Водитель иномарки протаранил другой автомобиль, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», заехал на бордюр и скрылся с места аварии.

В нынешнем сезоне 33-летний Захарчук набрал 12 (4+8) очков в 41 матче при показателе полезности «–7» и 18 минутах штрафа.