«Нефтехимик»: Изучаем вопрос о возможном ДТП с участием нашего игрока

«Нефтехимик» опубликовал заявление в связи с возможным участием капитана команды Степана Захарчука в дорожно-транспортном происшествии.
«Хоккейный клуб «Нефтехимик» изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. – После получения уточняющей информации она будет сообщена дополнительно».
Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижнекамске произошло ДТП с участием машины, которая, по информации «БИЗНЕС Online», принадлежит Захарчуку.
Водитель иномарки протаранил другой автомобиль, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», заехал на бордюр и скрылся с места аварии.
В нынешнем сезоне 33-летний Захарчук набрал 12 (4+8) очков в 41 матче при показателе полезности «–7» и 18 минутах штрафа.
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