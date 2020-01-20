«Филадельфия» вернула Рубцова из АХЛ - Советский спорт
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20 января 2020 19:00ХоккейКорегин Владислав

«Филадельфия» вернула Рубцова из АХЛ

За «Лихай Вэлли Фантомс» он сыграл 28 игр, набрав 12 (2+10) очков.

«Филадельфия Флайерз» вызвал из своего фарм-клуба «Лихай Вэлли Фантомс» 21-летнего форварда Германа Рубцова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне россиянин провел за команду три матча, но пока результативными действиями не отметился. В среднем он проводит на льду 7 минут 35 секунд.

За «Лихай Вэлли Фантомс» он сыграл 28 игр, набрав 12 (2+10) очков по системе «гол+пас».

Отметим, что Рубцов был выбран под 22-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года «Филадельфией». В КХЛ он выступал за подольский «Витязь» (15 матчей).

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