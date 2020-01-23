«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» (видео) Казанцы одержали вторую победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на домашней арене обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30). Гости ответили результативными бросками Теему Хартикайнена (21) и Павла Коледова (38).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу казанцам принес Джастин Азеведо.

«Ак Барс» вернул себе лидерство в Восточной конференции, набрав 72 очка. «Салават» идет на седьмой строчке (55).

Следующим соперником казанцев станет «Автомобилист», а уфимцы встретятся с «Барысом».