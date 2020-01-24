Матч Россия - Швеция пройдет в Ярославле Встреча состоится 30 апреля.

Вынесенный матч четвертого этапа Еврохоккейтура между командами России и Швеции состоится в Ярославле.

«Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча», - говорится на сайте ФХР.

Напомним, Чешские игры пройдут с 30 апреля по 2 мая. 30 апреля сборная России сыграет с командой Швеции, 2 мая - со сборной Финляндии и 3 мая - с чехами.

После двух этапов Еврохоккейтура россияне занимают последнее место в турнирной таблице. После шести игр в активе команды семь очков. Лидируют в турнире сборные Финляндии и Чехии, набравшие по 11 очков.