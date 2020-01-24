«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», прервав шестиматчевую победную серию новосибирцев Нижнекамцы одержали вторую победу в последних пяти встречах.

Хоккеисты «Нефтехимика» на своей домашней арене победили «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:3.

В составе хозяев шайбами отметились Якоб Берглунд (5-я минута), Павел Куликов (12, 17), Зак Митчелл (14), Йонас Энлунд (16) и Марат Хайруллин (25). Соперники ответили результативными бросками Михаила Ромаева (19, 27) и Юусо Пуустинена (42).

«Сибирь» с 59 очками располагается на пятой строчке Восточной конференции, «Нефтехимик» занимает десятое место (50).

Следующим соперником «Нефтехимика» станет «Йокерит», а «Сибирь» встретится с ЦСКА.