Вячеслав Буцаев: Последние три минуты первого периода «Сибирь» доставила нам массу неприятностей Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о победе над «Сибирью» (6:3).

- Ребята вышли на матч с хорошим настроем, заряженными. Действительно забили хорошие голы, но почему-то посчитали, что и дальше так пойдет. Соперник тоже имеет своей характер и в последние три минуты первого периода доставил нам массу неприятностей.

Наверное, чудо, что пропустили мы один только гол. Противник не смог забить больше. Несмотря на счет, есть вопросы по игровой дисциплине, по тому, как проводить такие матчи. У нас были прецеденты, когда мы упускали победу из рук, - приводит слова специалиста пресс-служба нижнекамского клуба.

Добавим, что следующим соперником «Нефтехимика» станет «Йокерит».