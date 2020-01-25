Мэтью Барзэл – о победе в конкурсе на скорость: В игре Макдэвид остается самым быстрым Форвард «Айлендерс» выиграл конкурс на скорость в Мастер-шоу.

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл поделился впечатлениями после своей победы в конкурсе на скорость в Мастер-шоу в рамках Матча всех звезд НХЛ в Сент-Луисе.

22-летний канадец показал результат 13,175 секунды, опередив победителя этого конкурса в трех предыдущих сезонах Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

«Я просто старался бежать так быстро, как я могу, – приводит слова Барзэла официальный сайт лиги. – Все равно в игре Макдэвид остается быстрейшим форвардом. Я рад, что победил. Никогда в жизни так быстро не бегал».

Отметим, что лучшим результатом Макдэвида остаются 13,02 секунды, за которые он пробежал по периметру площадки в 2017 году.