Джон Карлсон: Когда Уэбер участвует в конкурсе на силу броска, все остальные – часть его шоу Канадец победил с результатом 171,4 км/ч.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон высказался о победе Ши Уэбера из «Монреаля» в конкурсе на силу броска в Мастер-шоу в рамках Матча всех звезд НХЛ в Сент-Луисе.

«Когда в таких конкурсах участвует Ши Уэбер, все остальные – просто часть его шоу, как задний план», – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт лиги.

Уэбер выиграл конкурс с результатом 171,4 км/ч. Карлсон стал вторым, уступив канадцу 3,2 км/ч.

Отметим, что рекорд НХЛ держится с 2012 года, когда защитник «Бостона» словак Здено Хара выиграл конкурс с результатом 175,1 км/ч. Уэбер победил в конкурсе в четвертый раз за карьеру.