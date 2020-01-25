«Ак Барс» в гостях одолел «Автомобилист» Казанцы одержали третью победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Екатеринбург обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Хенкель (2-я минут), Эмиль Галимов (22) и Артем Галимов (27). Хозяева ответили дважды усилиями Джеффа Плэтта (19) и Найджела Доуса (34).

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 74 очка. «Автомобилист» идет на четвертой строчке (65).

Следующим соперником казанцев станет «Трактор», а екатеринбуржцы встретятся с «Барысом».