Сборная Атлантического дивизиона стала первым финалистом Матча звезд НХЛ (видео) Мероприятие проходит в Сент-Луисе.

Сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона в первом полуфинале Матча звезд НХЛ со счетом 9:5.

По три шайбы забросили Давид Пастрняк и Энтони Дюклер. Голкипер Атлантического дивизиона Андрей Василевский провел на льду один период и отразил шесть из семи бросков по своим воротам.

Второй финалист определится в матче сборных Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

Добавим, что матчи проходят в формате три на три и длятся два периода по 10 минут.

Матч звезд НХЛ-2020

Полуфинал

Атлантический дивизион — Столичный дивизион — 9:5

Голы: Пастрняк, 1, 9, 20. Вебер, 1. Дюклер, 7, 17, 20. Юбердо, 15. Хедман, 16 — Карлсон, 3. Хишер, 4, 13. Оши, 6. Джонс, 7.