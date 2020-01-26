Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ (видео) Мероприятие проходило в Сент-Луисе.

В финале Матча звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4 (1:3, 4:1).

В составе победителей шайбы забрасывали Макс Пачиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Томаш Гертл. У Атлантического дивизиона отличились Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.

Голкипер Андрей Василевский, выступавший за команду Атлантического дивизиона, отыграл второй период и пропустил четыре гола после 11 бросков.

Добавим, что матчи проходили в формате три на три и длились два периода по 10 минут.

Матч звезд НХЛ-2020

Финал

Тихоокеанский дивизион — Атлантический дивизион — 5:4 (1:3, 4:1).

Голы: Пачиоретти, 7. Петтерссон, 12 Драйзайтль, 12. Макдэвид, 16. Гертл, 18 — Хедман, 1. Юбердо, 2. Пастрняк, 10. Бертуцци, 14.