Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2020 Мероприятие проходило в Сент-Луисе.

Нападающий сборной Атлантического дивизиона Давид Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ.

23-летний чешский хоккеист набрал 6 (4+2) очков в двух матчах.

Напомним, в полуфинале сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона со счетом 9:5. В этой игре Пастрняк оформил хет-трик.

В финале Матча звезд сборная Тихоокеанского дивизиона оказалась сильнее команды Атлантического дивизиона со счетом 5:4. В решающем матче чех отметился одной заброшенной шайбой.