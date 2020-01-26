Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2020

Нападающий сборной Атлантического дивизиона Давид Пастрняк признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ.
23-летний чешский хоккеист набрал 6 (4+2) очков в двух матчах.
Напомним, в полуфинале сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Столичного дивизиона со счетом 9:5. В этой игре Пастрняк оформил хет-трик.
В финале Матча звезд сборная Тихоокеанского дивизиона оказалась сильнее команды Атлантического дивизиона со счетом 5:4. В решающем матче чех отметился одной заброшенной шайбой.
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