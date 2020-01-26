Василевский поблагодарил болельщиков за поддержку на Матче звезд НХЛ Мероприятие проходило в Сент-Луисе.

Российский голкипер Андрей Василевский, выступавший за команду Атлантического дивизиона, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто поддерживал нас на Матче Звезд! Мы отлично провели время», – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня в финале Матча звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4 (1:3, 4:1). Василевский отыграл второй период и пропустил четыре гола после 11 бросков.

В рамках звездного уик-энда матчи проходили в формате три на три и длились два периода по 10 минут.