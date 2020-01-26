Василевский – о Матче звезд НХЛ: Я отлично провел время – это самое главное Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, выступавший на Матче звезд НХЛ за Атлантический дивизион, заявил, что не расстроен тем фактом, что титул MVP встречи и призовая машина ушли к Давиду Пастрняку.

– Ну разве за деньгами или машиной сюда приезжаешь?! Конечно, нет. Приезжаешь за впечатлениями, воспоминаниями. Я отлично провел время – это самое главное. Поверьте, атмосфера такого праздника надолго остается в памяти. Сюда приехали болельщики со всего мира, чувствовалось, что им интересно, хотелось их порадовать. И думаю, это получилось, – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня в финале Матча звезд НХЛ сборная Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4 (1:3, 4:1). Василевский отыграл второй период и пропустил четыре гола после 11 бросков.