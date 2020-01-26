Защитник «Витязя» Ержабек дисквалифицирован на пять матчей (видео) Чешский хоккеист толкнул арбитра во время вчерашнего матча против «Локомотива»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги наказал защитника «Витязя» Якуба Ержабека дисквалификацией на пять матчей за то, что хоккеист во время вчерашнего матча против «Локомотива» сзади толкнул арбитра, свалив того на лед.

Как сообщает официальный сайт лиги, на основании представленных материалов было принято решение дисквалифицировать Ержабека на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу, но вдобавок по регламенту КХЛ, если игрок наказан Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры (5 + 20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом суммарный срок дисквалификации чешского защитника «Витязя» составит пять матчей.

Игра «Витязь» – «Локомотив» 25 января завершилась со счетом 2:5. Инцидент с грубостью против арбитра произошел на 36-й минуте.

28-летний Ержабек в нынешнем сезоне провел 47 игр, забросив 9 шайб и сделав 15 результативных передач при коэффициенте полезности +2.

«Витязь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 51 матче.