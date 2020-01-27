Брагин и Бойков вошли в тренерский штаб сборной России Специалисты будут помогать Алексею Кудашову.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб национальной сборной России по хоккею.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, Брагин назначен старшим тренером команды, Бойков заявлен в качестве тренера. При этом оба специалиста продолжат работать с молодежной командой.

Напомним, Брагин с 2010 года возглавляет молодежную сборную России (с перерывом с 2012 по 2014 год). Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2011 году, четыре раза выигрывала серебряные (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды - бронзовые (2017, 2019) медали мирового первенства.

На последнем молодежном чемпионате мира, проводившемся в Чехии, россияне дошли до финала, где уступили сборной Канады.