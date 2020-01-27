Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 года Главный тренер молодежной сборной России продолжит работать с командой.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин продлил контракт с ФХР, сообщает официальный сайт федерации. Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано до февраля 2022 года.

Напомним, Брагин возглавлял «молодежку» в 2010-2012 годах, после чего вернулся в команду в 2014 году. Под его руководством молодежная сборная России стала чемпионом мира (2011), четырехкратным серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и двукратным бронзовым (2017, 2019) призером чемпионата мира.

Также в понедельник стало известно о том, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе «Еврохоккейтура» – «Шведских хоккейных играх».

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред Дире.