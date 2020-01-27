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Беспалов, Фрэнсон и Михайлис признаны лучшими игроками недели в КХЛ - Советский спорт
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27 января 2020 12:31ХоккейЛипкин Антон

Беспалов, Фрэнсон и Михайлис признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Подколзин стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Никита Беспалов из «Спартака». 32-летний голкипер не пропустил ни одного гола в трех матчах. «Сухая» серия Беспалова достигла 136 минут и 19 секунд.

Лучшим защитником назван Коди Фрэнсон из «Авангарда». 32-летний канадец выиграл вместе с командой три матча и отметился в них двумя результативными передачами при показателе полезности «+5». Также на счету Фрэнсона 12 бросков и три заблокированных броска соперника.

Лучшим форвардом выбран Никита Михайлис из «Барыса». 24-летний казахстанец набрал 4 (3+1) очка в трех гостевых матчах и добился показателя полезности «+1».

Лучшим новичком признан форвард СКА Василий Подколзин. 18-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в трех матчах, в том числе забросив свои первые шайбы в КХЛ, и добился показателя полезности «+3». Подколзин в среднем за игру проводил на льду 11 минут 21 секунду и нанес восемь бросков по воротам.

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