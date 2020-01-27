Павел Буре: Брагин обладает исключительным опытом работы с молодежью Чемпион мира Павел Буре – о приглашении наставника молодежной сборной России Валерия Брагинав в тренерский штаб главной национальной команды.

- Валерий Брагин обладает исключительным опытом работы с молодежью, его авторитет и знания безусловно помогут игрокам национальной команды и усилят тренерский штаб.

Уверен, приглашение Валерия Николаевича принесет много пользы. У нас немало молодых игроков с большим потенциалом, которых нужно развивать и готовить к чемпионатам мира и Олимпиаде-2022, - приводит слова Буре ТАСС.

Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе «Еврохоккейтура» – «Шведских хоккейных играх».