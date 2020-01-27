Чех Фрк на Матче всех звезд АХЛ превзошел рекорд Хары по силе броска (видео) Форвард «Онтарио» отправил шайбу в ворота со скоростью 176 км/ч.

Форвард «Онтарио Рейн» Мартин Фрк стал победителем конкурса на силу броска в Матче всех звезд АХЛ. 26-летний чех отправил шайбу в ворота со скоростью 176 км/ч, обновив рекорд словака Здено Хары.

«Who's Shea Weber anyway?!»



Martin Frk of the @ontarioreign had the shot heard round the world at the #AHLAllStar game, shattering the old Hardest Shot record with a 109.2 mph blast! pic.twitter.com/N5z6nliMj6 — AHL (@TheAHL) January 27, 2020

Напомним, в субботу защитник «Монреаля» Ши Уэбер в четвертый раз за карьеру стал победителем конкурса на самый сильный бросок в рамках Матча всех звезд НХЛ. Его результат составил 171,4 км/ч, тогда как в 2012 году Хара установил лучшее достижение на отметке 175,1 км/ч.

26-летний Фрк проводит десятый сезон в Северной Америке. Он выступал в НХЛ за «Каролину» и «Детройт», а минувшим летом подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелесом». В четырех матчах в НХЛ за «королей» на его счету три гола. В АХЛ у Фрка 30 (20+10) очков в 33 матчах за «Онтарио».