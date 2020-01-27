Валерий Каменский: Совмещать две должности Брагину не будет особо сложно

- Это укрепление для сборной. Приветствую, что такой специалист с огромным опытом по работе с молодежной командой, войдет в главную сборную. Естественно, он поможет. Наверное, это сделано для того, чтобы Брагин привлекал молодых игроков, которых он отлично знает, к первой команде.
Совмещать две должности ему не будет особо сложно. Его ждет примерно та же работа, только еще более интересная. Это его не перегрузит, а как раз и будет держать его в тонусе, - цитирует Каменского Sport24.ru.
Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе «Еврохоккейтура» – «Шведских хоккейных играх».
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