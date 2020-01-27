Александр Кожевников: Брагин может подсказать, кто способен играть во взрослой сборной Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о приглашении наставника молодежной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб главной национальной команды.

- Давно надо было это делать. Хорошо, что сейчас это произошло. Человек, который знает молодежку, будет в тренерском штабе взрослой команды. Правда, у нас сейчас такая ситуация, что много молодых игроков уезжают. Но Брагин может подсказать, кто способен играть во взрослой сборной. Раньше у нас часто брали одного игрока из молодежки на первенство мира. Там были и Крутов, и Фетисов, и Макаров. Была такая система. Пожелаем сейчас Валерию удачи, - цитирует Кожевникова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе «Еврохоккейтура» – «Шведских хоккейных играх».