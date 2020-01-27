«Салават Юлаев» продлил контракт с Хартикайненом Финн остается в клубе до 2022 года.

«Салават Юлаев» объявил на официальном сайте о продлении контракта с форвардом Теему Хартикайненом. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2021/2022.

29-летний финн проводит седьмой сезон в «Салавате Юлаеве» и в 46 матчах набрал 32 (19+13) очка при показателе полезности «+4» и 18 минутах штрафа. Всего он сыграл в КХЛ в 440 матчах, на его счету 314 (134+180) очков, показатель полезности «+68» и 229 минут штрафа. Хартикайнен является рекордсменом клуба по матчам и голам в КХЛ.

До перехода в «Салават Юлаев» Хартикайнен выступал три сезона в системе «Эдмонтона», а в Финляндии играл за «КалПу».