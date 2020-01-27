Сятери, Пулккинен и Лехтеря сыграют за сборную Финляндии на Шведских играх Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен назвал состав команды на третий этап Еврохоккейтура – «Шведские хоккейные игры». В состав команды вошли три игрока КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Сборная Финляндии:

вратари: Харри Сятери («Сибирь», КХЛ), Франс Туохима (ХИФК);

защитники: Оскари Маннинен («КооКоо»), Юлиус Хонка (ЮП), Валттери Кемиляйнен, Вели-Матти Виттасмяки (оба – «Таппара»), Элмери Эронен, Петтери Никкиля (оба – ХПК), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба – «Вякше», Швеция), Микаэл Сеппяля (КалПа), Яркко Парикка («Ильвес»);

форварды: Теему Пулккинен («Динамо», Москва, КХЛ), Отто Паянен, Йере Саллинен (оба – ХИФК), Йори Лехтеря (СКА, КХЛ), Юлиус Юнттила («Кярпят»), Алекси Мустонен («Пеликанс»), Юхани Тюрвяйнен («Лулео», Швеция), Артту Руотсалайнен, Матиас Мацелли (оба – «Ильвес»), Яни Лаюнен («Лугано», Швейцария), Йере Карьялайнен («Таппара»), Лаури Паюниеми (ТПС), Юлиус Няттинен (ЮП), Йере Иннала (ХПК), Джоэль Мустонен («Фрелунда», Швеция).

Напомним, 6 февраля Финляндия примет Россию в вынесенном матче в Хельсинки, а 8 и 9 февраля сыграет с Чехией и Швецией в Стокгольме.