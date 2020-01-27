Александр Овечкин – о пропуске Матча звезд: Сделал то, что пойдет на пользу мне и команде Капитан «Вашингтона» не сыграет с «Монреалем» из-за дисквалификации.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».

34-летний российский нападающий не сыграет из-за дисквалификации, которую получил за пропуск Матча всех звезд лиги в Сент-Луисе.

«Никто не хочет пропускать игры, – приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. – Особенно здесь.

Таковы правила. Я пропущу эту игру, но я думал о будущем, сделал то, что пойдет на пользу мне и команде. Я хорошо провел перерыв, был с семьей, с сыном, отдыхал».

Напомним, Овечкин во второй раз подряд отказывается от участия в Матче всех звезд. В нынешнем сезоне на его счету 50 (34+16) очков в 49 матчах. Капитан «столичных» сможет вернуться в состав 29 января в матче с «Нэшвиллом».