«Барыс» победил «Автомобилист» в Екатеринбурге Казахстанский клуб прервал свою двухматчевую серию из поражений.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между Автомобилистом и Барыс завершился со счетом 4:2 в пользу команду из Нур-Султана. Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе победителей шайбами отметились Корбан Найт (16-я минута), Никита Михайлис (32), Линус Виделль (39) и Дастин Бойд (60). Хозяева ответили результативными бросками Рафаэля Батыршина (21) и Евгения Мозера (55).

«Барыс» с 69 очками занимает третье место в Восточной конференции, увеличил отрыв от идущего четвертым «Автомобилиста» на четыре очка.

Следующие матчи коллективы проведут на своих домашних аренах – казахстанский клуб примет «Нефтехимик», а екатеринбуржцы сыграют с минским «Динамо».