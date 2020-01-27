«Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи»

Хоккеисты «Локомотива» в гостях победили «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:2.
Сначала ярославская команда вышла вперед усилиями защитника Никиты Черепанова (5-я минута). Нападающий хозяев Шон Коллинз сравнял счет. Затем сочинцы еще раз огорчили вратаря соперников Ильи Коновалова – шайба на счету Олега Погоришного (34). В третьем периоде гости трижды отметились результативными бросками – голы забили Максим Осипов (49) и Владимир Ткачев (50, 60).
«Локомотив» набрал 60 очков и вернулся на шестую строчку Западной конференции, а «Сочи» занимает девятое место (48).
Следующим соперником ярославцев станет нижегородское «Торпедо», сочинский клуб встретится с череповецкой «Северсталью».
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