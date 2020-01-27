Пелино – о матче с «Сочи»: Горжусь хоккеистами «Локомотива» Ярославский клуб одолел соперника благодаря дублю Владимира Ткачева.

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино высказался после гостевой победы над «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу сказать, что я очень горжусь своими игроками за то, что они нашли пути к победе сегодня. Мы знали, что мы играем против команды, которая борется за место в плей-офф.

Мы проигрывали после второго периода 1:2 – ситуация не выглядела оптимистичной для нас. Но наши игроки показали, из чего они сделаны, вернулись в игру и выиграли», – цитирует специалиста «Чемпионат».