Пелино – о матче с «Сочи»: Горжусь хоккеистами «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино высказался после гостевой победы над «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хочу сказать, что я очень горжусь своими игроками за то, что они нашли пути к победе сегодня. Мы знали, что мы играем против команды, которая борется за место в плей-офф.
Мы проигрывали после второго периода 1:2 – ситуация не выглядела оптимистичной для нас. Но наши игроки показали, из чего они сделаны, вернулись в игру и выиграли», – цитирует специалиста «Чемпионат».
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