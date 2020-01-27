Скабелка – о победе над «Автомобилистом»: Очень непростой выезд Встреча прошла в Екатеринбурга.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка обсудил с клубной пресс-службой победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

«Очень непростой выезд, конечно. Две предыдущие игры не в нашу пользу сложились. Нам было важно правильно отреагировать на эти неудачные игры. Хочу поблагодарить ребят за этот матч.

Мы вышли, сработали как команда, неплохо двигались, играли. Пятая игра с «Автомобилистом», меня спрашивают, какие там секреты. А какие секреты. Выходим и без секретов хотим выиграть и показать хороший хоккей. Поэтому еще раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Едем домой и готовимся дальше», – сказал специалист.