«Вашингтон» без Овечкина победил «Монреаль» У Кузнецова голевая передача.

«Вашингтон» нанес поражение «Монреалю» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча был признан чех Якуб Врана из «Вашингтона», на счету которого гол и результативная передача. Форвард «столичных» Евгений Кузнецов отметился 27-й результативной передачей в сезоне и стал второй звездой.

Напомним, гости играли без своего капитана Александра Овечкина, дисквалифицированного за пропуск Матча всех звезд.

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд и с 73 очками продолжает лидировать во всей лиге. У «Монреаля» осталось 51 очко и шестое место в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 29 января «Вашингтон» примет «Нэшвилл», а 30 января «Монреаль» сыграет в гостях с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Вашингтон» – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Петри, 2. Уис, 48 – Уилсон, 19 (бол). Бойд (Кузнецов), 23. Врана, 35. Бэкстрем, 60.