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Гусев признан первой звездой в победном для «Нью-Джерси» матче с «Оттавой» - Советский спорт
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28 января 2020 06:47ХоккейЛипкин Антон

Гусев признан первой звездой в победном для «Нью-Джерси» матче с «Оттавой»

Форвард сделал голевую передачу и реализовал победный буллит.

«Нью-Джерси» нанес поражение «Оттаве» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча признан форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев. На его счету 21-я результативная передача в основное время игры и победный буллит.

В составе «Оттавы» нападающий Владислав Наместников забросил 11-ю шайбу в сезоне.

«Нью-Джерси» прервал серию из трех поражений набрал 43 очка и сравнялся с «сенаторами», оставаясь на последнем месте в Столичном дивизионе. «Оттава» идет предпоследней в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 28 января «Оттава» сыграет в гостях с «Баффало», а 30 января «Нью-Джерси» примет «Нэшвилл».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Нью-Джерси» – 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Эннис, 19. Наместников, 50. Тирни, 50 – Сиверсон (Гусев), 9. Руни, 25. Палмиери, 57. Гусев (ПБ).

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