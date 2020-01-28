Вячеслав Фетисов: Клубы-олигархи КХЛ почувствовали вкус, новый президент должен это исправить

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, каким должен быть новый президент КХЛ.
«Нужен человек с характером, понимающий, что необходимо делать, – приводит ТАСС слова Фетисова. – Я до сих пор уверен, если бы мы правильно пошли с самого начала, у нас был бы сейчас другой хоккей.
Клубы-олигархи почувствовали вкус, и надо смотреть, насколько у президента лиги хватит этого характера всю эту ситуацию исправить».
Напомним, 21 января действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко вошел в новый состав правительства Российской Федерации, заняв пост вице-премьера. После этого пресс-служба лиги сообщила о том, что совет директоров КХЛ проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос избрания нового президента. Одним из кандидатов называют вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея Алексея Морозова.
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