«Куньлунь Ред Стар» может провести все матчи плей-офф в гостях Из-за коронавируса в Китае запретили проведение спортивных соревнований.

«Куньлунь Ред Стар» может провести все матчи плей-офф на площадке соперника, сообщает «Р-Спорт».

Ранее из-за распространения коронавируса Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

Ранее стало известно о том, что лига рассмотрит вопрос места проведения последнего домашнего матча команды в регулярном чемпионате – 24 февраля с рижским «Динамо». Игра может быть перенесена в Новосибирск.

Окончательное решение о том, где «Куньлунь Ред Стар» будет играть дома в случае попадания в плей-офф, будет принято позднее, поскольку клуб имеет несколько предложений от арен, которые могут быть свободны в марте.

Добавим, что розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта. На данный момент «Куньлунь Ред Стар» набрал 57 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.