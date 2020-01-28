«Куньлунь Ред Стар» может провести все матчи плей-офф в гостях

«Куньлунь Ред Стар» может провести все матчи плей-офф на площадке соперника, сообщает «Р-Спорт».
Ранее из-за распространения коронавируса Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.
Ранее стало известно о том, что лига рассмотрит вопрос места проведения последнего домашнего матча команды в регулярном чемпионате – 24 февраля с рижским «Динамо». Игра может быть перенесена в Новосибирск.
Окончательное решение о том, где «Куньлунь Ред Стар» будет играть дома в случае попадания в плей-офф, будет принято позднее, поскольку клуб имеет несколько предложений от арен, которые могут быть свободны в марте.
Добавим, что розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта. На данный момент «Куньлунь Ред Стар» набрал 57 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.
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