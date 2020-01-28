Якуб Врана: В этом месяце мне везет с голами В девяти матчах января чех забил восемь голов.

Форвард «Вашингтона» Якуб Врана после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2) высказался о взаимодействии с партнерами по звену – Евгением Кузнецовым и Ти Джеем Оши.

«У нашего звена хорошее взаимопонимание, мы постоянно создаем моменты, – приводит слова 23-летнего чеха официальный сайт лиги. – В этом месяце с голами больше везет мне, но все может измениться. Покуда мы создаем опасные моменты, отличиться может любой. Так что дело не только во мне».

Отметим, что на счету Враны гол и результативная передача. Таким образом, он продлил до девяти матчей свою результативную серию, которая началась 3 января. В первом месяце 2020 года он набрал 11 (8+3) очков. Всего в нынешнем сезоне у Враны 42 (23+19) очка.