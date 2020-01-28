Дуг Армстронг: Получим полную информацию о графике реабилитации Тарасенко до дедлайна Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сообщил, что ситуация вокруг нападающего команды Владимира Тарасенко прояснится до дедлайна.

- Конечно, мы хотим, чтобы Тарасенко вернулся в строй как можно раньше, и нам надо будет решить, как нам вписаться в потолок зарплат. Если взять наш состав на день открытия сезона, то тогда под потолком зарплат у нас оставалось место на несколько сотен тысяч долларов. Нам надо сделать так, чтобы к его возвращению эта ситуация сохранилась. Мы получим полную информацию о графике его реабилитации до дедлайна, - приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Напомним, Тарасенко получил травму 24 октября в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:2). После операции, состоявшейся 29 октября, клуб сообщил, что повторное обследование намечено через пять месяцев.

В текущем сезоне Тарасенко провел 11 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «–2».