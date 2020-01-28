Александр Кожевников: Брагин давно заслужил шанс поработать в сборной Брагин вошел в тренерский штаб сборной России на «Шведские хоккейные игры».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о включении главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина в штаб национальной команды на «Шведские хоккейные игры».

«Брагин давно заслужил шанс в том или ином качестве поработать в национальной сборной, – приводят «Известия» слова Кожевникова. – Он знает молодежь, долго и успешно с ней работает. Считаю такую ротацию нормальной».

Во вторник стало известно о том, что в сборную России на третий этап Еврохоккейтура вызваны семь серебряных призеров прошедшего в Чехии молодежного чемпионата мира: защитники Александр Романов (ЦСКА), Данила Галенюк (СКА), а также форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все – СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Григорий Денисенко («Локомотив»).

Кроме того, ФХР объявила о продлении контракта с Брагиным до 2022 года.