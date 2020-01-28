Алексей Бадюков: На третьем этапе Евротура нужно проверять молодых Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России на третий этап Евротура, который состоится с 6 по 9 февраля в Стокгольме и Хельсинки.

– Очень правильный и интересный вариант. Третий этап Евротура всегда считался экспериментальным. Если на Кубок Первого канала стараются брать ребят посерьезнее, то здесь уже нужно проверять молодых. Тем более у нас очень хорошая команда сложилась на МЧМ, парни из которой проявляют себя и в регулярном чемпионате КХЛ. Все будут только за то, чтобы как можно больше молодежи внедряли в состав нашей сборной. И никто не будет требовать от них результата. Уже сейчас нужно начинать готовиться к следующему сезону и Олимпиаде. Думаю, молодым игрокам трудно будет пробиться на чемпионат мира. Допускаю, что самого яркого из них возьмут, – цитирует Бадюкова Sport24.ru.

Напомним, что в заявку вошли семь игроков, завоевавших серебряные медали на прошедшем молодежном чемпионате мира. Это защитники Данила Галенюк и Александр Романов, а также нападающие Дмитрий Воронков, Иван Морозов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Григорий Денисенко.

Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля. В первом матче Россия сыграет против Финляндии (6 февраля). Матч состоится в Хельсинки в 19.30 по московскому времени. Остальные два матча команда Кудашова пройдут в Стокгольме – 8 февраля сборная сразится со Швецией (18.15), а спустя день в 14.15 завершит турнир игрой с чехами.

В общей таблице после двух этапов Россия занимает последнего место, набрав семь очков. Лидирует Чехия (11).