Александр Хованов: До сих пор получаю 250 долларов за две недели Нападающий «Миннесоты» Александр Хованов рассказал, что не делает приоритет на зарплате и больше внимания уделяет спортивным достижениям.

- До сих пор получаю 250 долларов за две недели. Знаю, что многие мои ровесники в России уже могут финансово помочь родителям, купить все, что им захочется. Но не заморачиваюсь по этому поводу. Если буду и дальше работать в том же ключе, то и у меня все будет. Плюс получил хороший подписной бонус от «Миннесоты», да и в «Уайлдкатс» дают премиальные.

Президент после победы может зайти в раздевалку и раздать всем по 300 долларов, так как у него хорошее настроение. Некоторые ребята получают в месяц 100 долларов, представляете, как они радуются прибавке. В «Монктоне» крутой президент, который очень любит хоккей и делает все для развития команды. В общем, я не бедствую, на жизнь денег хватает, а машины, дорогие часы и прочее, надеюсь, смогу позволить себе позже. Надо сначала чего-то достигнуть в хоккее, - приводит слова Хованова «Матч ТВ».

«Миннесота» выбрала Хованова на драфте НХЛ 2018 года под общим 86-м номером. В текущем сезоне 19-летний форвард провел 31 встречу за «Монктон Уайлдкэтс» (QMJHL), записав на свой счет 22 заброшенные шайбы и 41 результативную передачу и имея коэффициент полезности «+29».