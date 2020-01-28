Джейк Маззин: Я бы очень хотел остаться в «Торонто» Защитник «Торонто» Джейк Маззин, у которого заканчивается срок действия контракта, сообщил, что хотел бы остаться в «Мэйпл Лифс».

- Мне очень нравится клуб, состав команды, то, как здесь заботятся о нас, ажиотаж в городе вокруг хоккея. К тому же здесь я нахожусь недалеко от дома. Это приятный бонус, особенно теперь, когда у нас появился ребенок. Так что здесь много плюсов, и я бы очень хотел остаться, - приводит слова Маззина официальный сайт НХЛ со ссылкой на телеканал TSN.

Напомним, что Маззина обменяли в «Торонто» в январе 2019 года из «Лос-Анджелеса». В текущем регулярном чемпионата он провел 38 встреч за «Мэйпл Лифс», записав на свой счет 13 (3+10) очков. 1 июля у защитника заканчивается срок действия контракта, и он может стать неограниченно свободным агентом.