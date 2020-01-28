«Амур» обыграл «Салават Юлаев», прервав свою 9-матчевую безвыигрышную серию В последний раз хабаровская команда побеждала 29 декабря в матче против «Адмирала» (2:0).

Хоккеисты «Амура» победили в домашней встрече «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ – 4:2.

В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Рассказов (2-я минута), Владислав Ушенин (13), Александр Горшков (51) и Игорь Руденков (52). Гости ответили результативными бросками Дмитрий Кугрышева (33) и Линуса Умарка (60).

«Амур» набирает 46 очков и идет на 11-й строчке Восточной конференции, «Салават» располагается на шестой позиции (57).

Следующий матч между командами состоится завтра в 12.00 по московскому времени.