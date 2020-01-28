Александр Гулявцев: Встречу с «Салаватом Юлаевым» провели с отличным настроем и самоотдачей

- Хороший матч, который провели с отличным настроем и самоотдачей. Ключевым, я думаю, был второй период, в котором у нас была масса удалений – два раза втроем играли. Это был ключевой момент, мы хорошо отоборонялись. У нас получились сегодня первый и третий периоды, хотя во втором периоде у нас была ближняя лавка, и мы должны были больше играть в атаке, но удаления ломали это, - приводит слова Гулявцева пресс-служба уфимского клуба.
Добавим, что после этой игры «Амур» прервал свою девятиматчевую безвыигрышную серию, набирал 46 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
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