Александр Гулявцев: Встречу с «Салаватом Юлаевым» провели с отличным настроем и самоотдачей Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев – о победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

- Хороший матч, который провели с отличным настроем и самоотдачей. Ключевым, я думаю, был второй период, в котором у нас была масса удалений – два раза втроем играли. Это был ключевой момент, мы хорошо отоборонялись. У нас получились сегодня первый и третий периоды, хотя во втором периоде у нас была ближняя лавка, и мы должны были больше играть в атаке, но удаления ломали это, - приводит слова Гулявцева пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Амур» прервал свою девятиматчевую безвыигрышную серию, набирал 46 очков и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.