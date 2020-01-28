Брагин вошел в тренерский штаб СКА Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вошел в тренерский штаб СКА.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 63-летний специалист будет работать в штабе СКА в должности старшего тренера.

Ранее стало известно, что Брагин вместе со своим ассистентом Александром Бойковым войдет в тренерский штаб сборной России на третьем этапе «Еврохоккейтура» – «Шведских хоккейных играх».