Перрон признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня назван нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон.

В матче против «Калгари» (5:4 Б) форвард набрал 2 (1+1) очка и реализовал победный буллит.

Шон Монахэн из «Калгари», оформивший дубль в ворота «Сент-Луиса», стал второй звездой.

Замкнул тройку лучших форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, забросивший шайбу в ворота «Баффало» (5:2).